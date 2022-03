Près de Lyon : à 16 ans, ils volaient des motos vendues sur le Bon Coin

Selon le Progrès, cet adolescent est soupçonné d'avoir volé quatre moto-cross vendues sur internet. Le suspect entrait en relation avec les vendeurs via le site Le Bon Coin et fixait rendez-vous à St Genis-Laval. Il demandait alors à essayer le deux-roues et en profitait pour prendre la fuite.

Le jeune homme sera prochainement convoqué devant le juge des enfants.