Lyon : et maintenant des rodéos sur la place des Terreaux, sous les fenêtres de Grégory Doucet

La semaine dernière, deux rodéos se sont déroulés en plein centre de Lyon, après le couvre-feu toujours en vigueur.

Mercredi, au moins 7 individus, équipés d'une moto chacun, s’étaient rendus place Bellecour pour effectuer des figures au milieu de la place du 2e arrondissement de Lyon. Le groupe qui enchaînait les roues arrière et dérapages avait été filmé par des riverains abasourdis de ce triste spectacle.

Et rebelote le samedi, toujours au même endroit et au même moment de la journée, quand plusieurs individus bravaient le couvre-feu pour réaliser un rodéo urbain sur la plus grande place de Lyon.

Mais ce mercredi, une nouvelle vidéo de ce périple très dangereux de samedi a été publié sur les réseaux sociaux. On découvre cette fois le groupe de motards, toujours sans casque ni plaque d’immatriculation, réaliser les mêmes figures dangereuses sur la place des Terreaux. La place piétonne était alors devenue un véritable circuit, à quelques mètres de la mairie centrale, sous les fenêtres de Grégory Doucet.

Contactée, la police lyonnaise affirmait il y a quelques jours avoir reçu un appel au 17 et s'être penchée immédiatement sur les caméras de vidéo-surveillance en direct lors du rodéo de mercredi dernier. Mais quand les opérateurs ont posé leurs yeux sur les écrans de contrôle, les individus étant déjà partis. Les fonctionnaires n’avaient donc pas déclenché d'intervention. "Il était impossible de savoir où ils étaient partis", souffle une source à la DDSP du Rhône.

Suite à la publication de notre article, Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, a réagi sur Twitter : "Nos équipes de Police et du centre de vidéosurveillance sont déjà mobilisées avec la préfecture du Rhône pour l'identification et l'arrestation des délinquants de la place des Terreaux et de la place Bellecour. Nous ne laisserons pas passer ces attitudes, ni ici, ni ailleurs à Lyon".

J.D.