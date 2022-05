Des panneaux solaires bientôt installés sur les toits de onze collèges de la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon a publié un premier appel à manifestation d’intérêt, ouvert jusqu’au 1er juillet, pour solariser les toitures de onze collèges et d’une chaufferie collective et produire de façon renouvelable l’équivalent de la consommation électrique de 1000 ménages.

Ces 12 installations permettront d’augmenter de 2 GWh/an la production métropolitaine, en attendant la publication d’autres appels à projets sur les bâtiments de la Métropole dans les mois et années à venir. "Avec seulement 60 GWh/an d’électricité photovoltaïque produite en 2021, le territoire de la Métropole de Lyon avait pris du retard sur ses objectifs durant la décennie précédente", justifie la collectivité.

Les collèges Pablo Picasso (Bron), André Lassagne (Caluire-et-Cuire), Jean-Philippe Rameau (Champagne-au-Mont d’Or), Jean de Tournes (Fontaines-sur-Saône), Émile Malfroy (Grigny), Gabriel Rosset (Lyon 7e), Évariste Galois (Meyzieu), Pierre Brossolette (Oullins), Maria Casarès (Rillieux-la-Pape), Jacques Duclos (Vaulx-en-Velin), Henri Barbusse (Vaulx-en-Velin) ont été sélectionnés pour ce projet.

Les porteurs de projets, pouvant être soit des opérateurs privés, soit des collectifs citoyens, ont jusqu’au 1er juillet pour déposer leurs dossiers sur tout ou partie des bâtiments concernés par cet appel à manifestation d’intérêt. L’étude des dossiers sera effectuée cet été et les négociations avec les 3 candidats ayant obtenu les meilleures notes pour chaque site à la rentrée, avant le choix final du ou des candidats en octobre.

"Le territoire de la Métropole de Lyon consomme six fois plus d’électricité qu’il n’en produit. A l’heure où la moitié du parc nucléaire français est à l’arrêt pour maintenance ou problèmes technique et que des centrales à gaz tournent pour répondre à la demande, nous devons collectivement prendre notre part dans l’installation de sources d’énergies renouvelables locales. Ces premières toitures sont une première brique d’une stratégie de développement du photovoltaïque inédite pour les années à venir", a réagi Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président délégué au climat, à l’énergie et à la réduction de la publicité à la Métropole de Lyon.