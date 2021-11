Les Daltons envahissent la pelouse du Groupama Stadium pendant OL-Prague ! - VIDEO

Ce jeudi soir, une semaine après leur dangereux rodéo en Presqu’île, les membres du collectif de rappeurs du 8e arrondissement de Lyon ont innové en s’infiltrant au Groupama Stadium. Profitant de la rencontre d’Europa League entre l’OL et le Sparta Prague, deux individus déguisés venus du Virage Sud ont réussi à passer un premier cordon de sécurité puis ont couru sur la pelouse, provoquant l'arrêt temporaire du match.

Les Daltons ont rejoint le Virage Nord sous les sifflets du public. Là, l'un d'entre eux a été attrapé par les stadiers pas franchement pressés. Le second, qui a provoqué une grosse frayeur à Xherdan Shaqiri, est reparti avec l'espoir de remonter en tribune mais a lui aussi été arrêté.

Sur les réseaux sociaux, les Daltons avaient prévenu qu’ils réaliseraient de nouvelles actions cette semaine. "Et comme vous le savez ceux qui nous suivent depuis le début, on as jamais manqué à nos promesse… la parole fait le dalton ou le dalton ne vaut rien", indiquait leur compte Instagram ce mercredi. C'est d'ailleurs sur le même réseau social que l'action a été filmée et retransmise en live par un complice resté en tribunes.

Cet envahissement de pelouse d'une bonne minute intervient 24h après la condamnation d'un Dalton à 8 mois de prison avec sursis pour sa participation au rodéo en Presqu'île.