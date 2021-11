Lyon : sept personnes jugées ce vendredi après la violente agression d’un policier en bas de chez lui

En juin 2020, la rédaction de LyonMag révélait qu'un policier avait été roué de coups boulevard Yves Farge dans le 7e arrondissement.

L’homme avait été violemment frappé avec une barre de fer, alors qu'il rentrait d'une soirée et qu'il n'était pas en service. Le fonctionnaire avait été sérieusement blessé à la cheville et au tendon. "Je vais t’enculer sale flic !", aurait notamment lancé l’un d’entre eux, qui le connaissait et l’aurait reconnu, dans des circonstances qui restent toujours à éclaircir.

Alors que deux jeune tentaient de rameuter des individus du quartier, le policier et sa compagne auraient essayé de rallier leur immeuble. Et alors qu’ils allaient entrer dans le hall, une douzaine de jeunes étaient arrivés, de nombreux coups avaient été distribués, notamment à l’aide d’une matraque téléscopique. Le policier aurait poussé sa compagne à l’intérieur du bâtiment avant d’être tabassé au sol. C’est finalement un voisin et les renforts en approche qui mettront en fuite la bande, laissant leur victime dans un état grave. Pris en charge par les pompiers et le Samu, l'agent avait été hospitalisé à Lyon.

L’enquête ouverte par le parquet de Lyon avait permis d’identifier et d’interpeller sept individus. Parmi les sept suspects, trois étaient mineurs au moment des faits. Ces derniers avaient ensuite été mis en examen pour violences volontaires en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique.