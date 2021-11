Propos sur Vichy : la droite demande à Étienne Blanc de quitter la tête du groupe LR à Lyon

A la suite d'une réunion d'urgence qui s'est tenue ce jeudi, les membres du groupe "Droite, centre et indépendants" ont tenu à "condamner à l'unanimité" les propos tenus par Etienne Blanc sur le traitement des juifs par la France de Vichy.

Le président du groupe, qui était présent lors de la réunion, n'a visiblement pas montré suffisamment de volonté pour réparer ses torts face à ses pairs.

"Face à l’absence de volonté d’y répondre, force est de constater qu’un différend irréconciliable oppose le Président du groupe et la grande majorité de ses membres. Celle-ci s’ajoute à de nombreuses initiatives personnelles qui ne sauraient engager tout le groupe", ont déclaré Pascal Blache et Pierre Oliver, les maires respectifs du 6e et du 2e arrondissement de Lyon.

C'est ainsi que les élus lui ont demandé de se retirer immédiatement de la présidence de leur formation politique d'opposition à Lyon.

Mardi dernier, dans une interview accordée à nos confrères du JDD, le sénateur LR du Rhône Etienne Blanc a été interrogé sur l'ambiguïté de la position d'Eric Zemmour sur le maréchal Pétain et la France de Vichy. "Est-ce qu’en signant l’armistice, on n’a pas donné aux juifs les moyens de protection qui, pendant deux ans, permettaient de fuir le régime nazi ? Moi, je ne peux pas répondre", avais notamment déclaré l'homme politique lyonnais, ancien bras droit de Laurent Wauquiez à la Région. De quoi déclencher l'indignation de tous les groupes d'opposition et de la majorité au conseil municipal de Lyon.

Une fracture progressive

Depuis l’entre deux-tours des élections municipales, Etienne Blanc n’en finissait pas décevoir au sein de son propre camp, voire de se faire quelques ennemis. Après l’accord entre sa liste et celle de Yann Cucherat, il avait accepté que ses colistiers du 9e arrondissement s’effacent en intégralité pour laisser le champ libre à Gérard Collomb. Et ce, sans un mot, sans un courriel à ses troupes. Ce n’est pas en ayant fait de la tête de liste Karine Gaudinet son attachée parlementaire qu’il s’est fait pardonner aux yeux de ceux qui ont collé ou fait les marchés durant des mois.

Dans les mois qui suivaient, Etienne Blanc avait pris la décision de se présenter aux élections sénatoriales. En froid avec François-Noël Buffet, l’autre pièce de cet accord avec Collomb, il avait candidaté comme dissident des Républicains. Et avait remporté un siège au Palais du Luxembourg, le sien, au détriment d’un candidat sur la liste LR officielle, en l’occurence Paul Vidal, maire de Toussieu, qui avait évoqué "la division" et "le bal des faux-culs" après sa défaite.

Enfin, le rapprochement progressif d’Etienne Blanc avec Eric Zemmour avait terminé de mettre mal à l’aise ses proches.