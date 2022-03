Présidentielle : le maire de Francheville donne son parrainage à Zemmour, les écologistes de la commune "choqués"

Le maire LR de Francheville avait justifié son choix d’accorder son parrainage à Eric Zemmour alors que ce dernier était à la peine pour obtenir les 500 signatures nécessaires validant sa participation au scrutin du mois d’avril.

"Empêcher trois candidats de participer au débat présidentiel, alors qu’ils recueillent plus de 40 % des intentions de vote, irait à l’encontre de la participation électorale", avait expliqué Michel Rantonnet.

Cette décision politique n’a en tout cas pas manqué de faire réagir au sein de la commune, notamment le groupe Francheville Respire. "On peut légitimement s’interroger sur ses motivations, on ne peut qu’être choqué par sa démarche", écrit dans un communiqué la sensibilité écologiste au conseil municipal de Francheville qui assure que le maire "s’attire la sympathie des électeurs de M. Zemmour et pourra en tirer profit".

"S’agit-il d’un calcul politique ? Eric Zemmour enlevant des voix à Marine Le Pen, sa présence facilite l’accès au second tour aux autres candidats de droite… La consigne viendrait-elle alors du parti du Maire, Les Républicains", s’interroge également Francheville Respire mettant également en avant les condamnations du candidat d’extrême droite pour incitation à la haine raciale. "Même si certains électeurs y adhèrent, le racisme est un délit", déclare Francheville Respire dans ce même communiqué.