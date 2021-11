Interrogé sur Pétain et l’armistice, le sénateur Etienne Blanc accusé de révisionnisme à Lyon

Le sénateur LR du Rhône avait été l’un des premiers à Lyon à s’intéresser de près au polémiste cet été. Et ce week-end, il a été interrogé par le Journal du Dimanche sur les propos polémiques du possible candidat à la présidentielle concernant le Maréchal Pétain. Ce à quoi Etienne Blanc a répondu : "Est-ce qu’en signant l’armistice, on n’a pas donné aux juifs les moyens de protection qui, pendant deux ans, permettaient de fuir le régime nazi ? Moi, je ne peux pas répondre".

Pour le groupe Progressistes et Républicains du conseil municipal de Lyon, cette réponse est truffée de propos "révisionnistes". "A l’heure où le zèle de la France de Vichy concernant les lois et décrets quant au statut et au devenir des juifs en France n’est plus à démontrer. A l’heure où des documents prouvent que le Maréchal Pétain a personnellement durci des lois rédigées contre les juifs, de tels propos sont plus que jamais inadmissibles", s’indigne le groupe présidé par l’ancien maire de Lyon, Georges Képénékian.

Et de conclure en estimant ne pas comprendre que "le parti Les Républicains ainsi que les élus du groupe Droite, Centre et Indépendants de la Ville de Lyon, dont il (Etienne Blanc ndlr) est président, puissent être solidaires de tels propos".