Ils visaient des boxes de stockage : un gang de cambrioleurs arrêté par la police à Lyon

En l'espace de deux mois, une société lyonnaise de location de box de stockage pour particuliers et professionnels a été victime de trois vols commis par effraction dans ses locaux.

A chaque fois, les suspects parvenaient à se procurer le code d'entrée des sites grâce à un procédé gardé secret. Une fois à l'intérieur, ils visitaient les différentes boxes pour trouver de la marchandise. Un commerçant s'est notamment fait voler 150 000 euros de matériel hifi et de vêtements de luxe.

L'affaire a été confiée à la Sûreté Départementale. Après une enquête minutieuse et un recoupement des informations, les agents sont parvenus à identifier le véhicule utilisé lors des cambriolages. Alors pour passer à l'action, les forces de l'ordre ont mis en place des surveillances sur les différents sites susceptibles d'être visités.

La patience a payé puisque le 29 octobre dernier aux alentours de 6h, une intrusion a été constatée dans le 8e arrondissement de Lyon. Le véhicule précédemment identifié a été repéré sur les lieux et du avec à son bord du matériel permettant de faire le lien avec les autres vols.

Les policiers ont donc pu procéder à l'interpellation de trois individus âgés de 21, 30 et 42 ans. Ces trois hommes de nationalité roumaine ont été placés en garde à vue et interrogés. Ils ont été mis en examen pour vols par effraction et association de malfaiteurs au tribunal judiciaire de Lyon le 31 octobre.

Les cambrioleurs ont tous été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès.