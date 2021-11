Des Daltons interpellés ce mercredi après l'action à la prison de Lyon-Corbas

Le ministre de l'Intérieur a fait un large point sur l'insécurité en France. Et notamment à Lyon, où sévit le collectif des Daltons, adepte des rodéos et des actions coup-de-poing pour narguer les autorités.

Le premier flic de France en a profité pour annoncer que deux membres avaient été interpellés tôt ce matin, "à l'heure du laitier".

Selon nos informations, il s'agit d'individus s'étant livrés à un rodéo urbain devant la prison de Corbas dimanche dernier. Ce sont les gendarmes qui sont allés les cueillir.

"Les gardes à vue sont en cours et ils répondront devant la justice de ces actes. Je voudrais d'ailleurs remercier la police de Lyon qui a fait plusieurs interpellations, une dizaine sur ce groupe d'individus et qui les a présentés à chaque fois devant la justice, dont des personnes qui, je l'espère, feront de la prison préventive. (...) Notre réponse est ferme et à chaque fois nous avons des résultats", a conclu Gérald Darmanin sur l'antenne de nos confrères.

A noter qu'il a refusé de prononcer le nom de Daltons, "un mot sympathique qui me rappelle une bande dessinée quand j'étais enfant".