Elle détourne plus de 300 000 euros : une comptable condamnée près de Lyon

Une comptable caladoise employée dans une agence de Villefranche-sur-Saône a été condamnée ce mardi pour un détournement de fonds estimé à 327 000 euros.

Le Progrès rapporte que cette femme âgée de 59 ans était accusée d'avoir édité 862 chèques à son nom en utilisant le portefeuille d'un client de son cabinet.

Entre 2009 et 2017, elle encaissait en moyenne deux chèques d'un montant de 400 euros par semaine. A la barre, la prévenue a reconnu les faits en minimisant la somme de 327 000 euros. Elle a expliqué qu'elle avait agi pour venir en aide à ses filles, financièrement fragilisées.

Le tribunal l'a donc reconnu coupable et l'a condamné, en première instance, à six mois de prison avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer le métier de comptable. Elle a, en outre, l'obligation de travailler pour pouvoir indemniser ses victimes.

Les parties civiles, son cabinet et le client, ont obtenu un renvoi sur intérêts civils afin d'avoir le temps d'estimer le préjudice causé.