Le Département de l'Ain dégaine face au "silence radio" lyonnais

La réponse est oui selon le Département de l'Ain. Ce lundi, les élus réunis autour du président Jean Deguerry ont évoqué les relations fraîches voire inexistantes avec les écologistes lyonnais. Selon le Progrès, un unique rendez-vous s'est déroulé entre Deguerry et son homologue Bruno Bernard depuis un an et demi. "Depuis, silence radio", se désole l'élu aindinois.

Jean Deguerry ouvrait alors la porte aux anecdotes et remarques de ses élus départementaux. Et notamment du député LR Damien Abad qui annonçait : "Le jaune, c’est Lyon et le blanc, la Métropole. Ne soyons pas la bave de l’œuf au plat", en référence à la propension des collectivités lyonnaises de "forcer" les équipements gênants à s'installer de l'autre côté de la frontière entre le Rhône et l'Ain.