Lyon : l'école Joannès-Masset occupée pour des familles sans-abri

Ce mardi soir, c'est l'école Joannès-Masset dans le 9e arrondissement qui a ouvert ses portes à deux familles qui dormaient jusqu'à présent dans la rue. Au total, six enfants dont un bébé ont donc pu passer la nuit au chaud.

"Dans notre pays, riche et signataire de la charte des Droits de l'enfant, nous refusons de laisser nos élèves vivre à la rue et dans le froid. Nous revendiquons donc l'application pleine et entière de la loi Dalo pour que les élèves de l'école puissent vivre et donc apprendre dans de bonnes conditions", a annoncé le collectif Jamais sans toit.