Lyon : un feu d'artifice pour la mise en lumière du "Merci Marie" sur la colline de Fourvière

Comme chaque année à quelques jours du coup d’envoi de la Fête des Lumières, la colline de Fourvière prend vie à la tombée de la nuit avec l’illumination du traditionnel "Merci Marie".

La mise en lumière s’est déroulée ce mercredi en début de soirée sur l’esplanade avec des feux de Bengale et un feu d'artifice qui ont ravi les spectateurs de près ou de loin malgré le froid et les averses. "C'est une belle entrée en matière en vue de la Fête des Lumières", a commenté Philippe Desmarescaux, le président de la Fondation Fourvière.

Il s'agissait également de la première mise en lumière du "Merci Marie" de l'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay, arrivé le 20 décembre dernier d'Ajaccio en Corse. "Qui n'a pas entendu parler de la Fête des Lumières ?", a-t-il assuré dans un sourire parlant d'une "pression dans le bon sens du terme".

A noter qu’une autre animation s’invitera dès ce jeudi sur la façade de la basilique de Fourvière. Un spectacle sonore et lumineux produit dans le cadre de la Région des Lumières se déroulera tous les soirs jusqu’au 2 janvier. Cinq tableaux viendront présenter l’histoire de Lyon aux visiteurs qui pourront ainsi prendre quelques jours d’avance sur la Fête des Lumières ou prolonger le plaisir dans les prochaines semaines.

Parmi les autres temps forts prévus à l'occasion du 8 décembre : la projection d'intentions de prières des Lyonnais sur la façade de Saint-Martin-d'Ainay, le départ à 18h30 de la procession depuis la cathédrale Saint-Jean jusqu'à la basilique de Fourvière ainsi qu'une messe à 22h. Une crèche sera également visible dès ce jeudi et jusqu'au 2 février à la crypte de Fourvière avec deux nouveaux santons dans le tableau : l'éducatrice et résistante Elise Rivet et Saint Pothin, premier évêque de Lyon.

La fondation Fourvière lance par ailleurs une grande tombola du 1er décembre au 31 mars 2022 pour collecter des fonds qui serviront à financer les travaux de restauration du Nouvel Élan de Fourvière.

A.D.