Fête des Lumières : le réseau TCL gratuit le 8 décembre à partir de 16h

Un dispositif exceptionnel est mis en place par SYTRAL Mobilités à l’occasion de la Fête des Lumières qui se déroule cette année du 8 au 11 décembre.

Les quatre lignes de métro circuleront jusqu’à 2h du matin tous les soirs de l’évènement avec une fréquence renforcée également mise en place sur les lignes de tramway et les principales lignes de bus.

Les parcs relais réservés aux usagers du réseau TCL seront ouverts jusqu’à 3h du matin.

Comme le veut la tradition, l’ensemble du réseau TCL sera gratuit à partir de 16h le 8 décembre et jusqu’à la fin du service. Plusieurs titres seront proposés aux voyageurs les autres soirées : le ticket "Famille" au tarif de 6 euros permettant de voyager à plusieurs en illimité toute la journée, le ticket "TCL en fête" à 3,30 euros pour se déplacer sans limite de 16h à la fin de service et les tickets 24, 48 ou 72h (6, 12 et 16,50 euros) valables sur l’ensemble du réseau TCL à compter de la première validation.

"Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, le port du masque est recommandé aux voyageurs et notamment aux personnes les plus fragiles lors de leur déplacement sur le réseau", précise SYTRAL Mobilités. Près de 2000 agents TCL seront mobilisés jour et nuit lors de l’édition 2022 de la Fête des Lumières.