Rhône : l’inquiétude des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration après les nouvelles annonces du gouvernement

C’est le cas ce mardi matin des organisations professionnels du secteur de l’hôtellerie et de la restauration qui ont rédigé une déclaration commune au lendemain de nouvelles annonces de l’exécutif pour faire face à la cinquième vague de Covid-19 en France ; des mesures qui "assombrissent plus encore les perspectives des professionnels du secteur de l’hôtellerie restauration pour les semaines à venir", déclarent conjointement le GNC (Groupement National des Chaînes Hôtelières), le GNI (Groupement National des indépendants hôtellerie et restauration) ; l’UMIH (Union des Métiers et des industries de l’Hôtellerie) et le SNRTC (Syndicat national de la restauration thématique et commerciale).

Ces derniers mettent en avant une baisse de 60% de leur chiffre d’affaires ces huit derniers jours et "une vague d’annulation de diners, soirées et autres réceptions d’entreprises auprès des traiteurs organisateurs de réceptions, des restaurateurs et des hôteliers" faisant suite à la mise en place du protocole sanitaire en entreprise limitant les interactions sociales entre salariés.

Les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration dénoncent également la fermeture annoncée des discothèques à partir de vendredi pour une durée de quatre semaines. "Ces professionnels sont sacrifiés alors qu’ils assurent le contrôle de l’identité des clients en plus du passe sanitaire par du personnel assermenté, évitant ainsi les fraudes. De plus, leurs établissements assurent un renouvellement de l’air obligatoire qu’aucun autre établissement ne propose".

"Il est temps que le gouvernement cesse de faire peser les contraintes sur les personnes vaccinées et, plutôt que de pénaliser l’ensemble des établissements, se concentre sur les entreprises qui ne respectent pas le protocole sanitaire strict de la profession et mettent ainsi en danger nos salariés, nos clients et l’avenir de nos entreprises", poursuivent les professionnels du secteur qui appellent l’Etat "à continuer de tenir son engagement d’accompagner économiquement les professionnels tant que des mesures sanitaires impacteront leur activité".