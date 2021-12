Météo à Lyon : parapluie indispensable pour faire la Fête des Lumières ?

Le coup d’envoi de la Fête des Lumière sera donné ce mercredi soir à Lyon. Les visiteurs seront certainement nombreux à arpenter les rues de la capitale des Gaules pour découvrir les différentes illuminations.

La grande interrogation concerne comme chaque année la météo. Fera-t-il froid ? Faudra-t-il prendre son parapluie ? Les averses seront au rendez-vous ce mercredi et le mercure ne dépassera pas les 4 degrés. La journée de jeudi sera la plus clémente au niveau du ciel puisque des éclaircies sont attendues avant un ciel plus nuageux dans la soirée.

Le parapluie deviendra indispensable vendredi où la pluie devrait s’inviter pour les illuminations. En revanche, la dernière soirée sera synonyme de froid (pas plus de 2 degrés) mais le public devrait être épargné par les averses.