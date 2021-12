A Lille, l'OL "doit croire à la victoire"

Et c'est en pleine crise de confiance que les Lyonnais débarqueront chez le champion de France en titre, qui a lui retrouvé des couleurs après sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions : "Ce sera un match difficile. Ils ont une grande confiance en eux. Mais on veut retrouver le chemin de la victoire. A nous de tout donner", a expliqué Emerson en conférence de presse d'avant-match.

Gagner serait justement "la meilleure façon de reprendre confiance", estime Peter Bosz. Pour cela, "on a besoin d'une équipe qui travaille ensemble, qui est à 100%. C'est mon travail de remédier à cela. On travaille bien tous les jours ensemble à l'entrainement", a insisté l'entraineur lyonnais, qui pourrait finir par se retrouver sur la sellette.

Car l'OL, sous pression, aborde cette rencontre à la douzième place du classement général. "Nous ne sommes pas contents des résultats actuellement. On travaille tous ensemble, les joueurs et le staff, pour remédier à cela. C'est en se parlant qu'on retrouvera la victoire", a concédé Emerson. Et l'international italien d'assurer : "On sent une équipe qui ne baisse pas les bras. On y croit toujours. On traverse un moment difficile mais le groupe est uni. On doit croire à la victoire, et il ne faudra pas avoir peur".

Que ce soir la peur du vide ou la peur de l'adversaire, aux Lyonnais de trouver la recette pour soigner leurs maux afin de ne pas sombrer dans la crise à deux journées de la trêve hivernale.

F.L.