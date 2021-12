Covid à Lyon : la CFDT demande à la Ville de Lyon d'instaurer un télétravail

C'est pourquoi le Premier ministre Jean Castex avait recommandé aux fonctions publiques, lors de son allocution du 6 décembre, de mettre en place un télétravail partiel lorsque cela est possible.

Mais "à Lyon, c'est la voie de la passivité qui est choisie", dénonce la CFDT Interco Rhône dans un communiqué paru ce lundi. Le syndicat réclame l'instauration d'un télétravail de minimum 3 jours par semaine, "pour protéger celles et ceux qui peuvent appliquer cette modalité".

Ce télétravail permettrait d'éviter aux agents d'avoir à fréquenter les transports en commun aux heures de pointe alors "qu'une étude récente a révélé l'importance des transports en matière de contamination, juste derrière les discothèques et les bars".

De plus, il demande un aménagement des horaires "pour décaler les embauches et les pauses-repas", et le respect des consignes d'aération de 5 minutes par heure, comme cela est le cas dans le privé.

Enfin, la CFDT réclame l'installation de détecteurs de CO2 "permettant d'objectiver le manque d'aération" sans délais. Selon les représentants syndicaux, la municipalité "repousse sans cesse la réflexion et la prise de décision".