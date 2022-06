Villes de Lyon et Villeurbanne : la CFDT en grève sur la question du pouvoir d’achat

Déjà les 25 mai et 2 juin derniers, les sections CFDT des Villes de Lyon et de Villeurbanne avaient écrit à leur maire, Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael. Leur objectif était "d’attirer [leur] attention sur la question du pouvoir d’achat des agents de la Ville, du CCAS et de l’ENM, touchés de plein fouet par les effets de la forte inflation", déclare le syndicat de Villeurbanne dans un communiqué.

Sans réponse et face au "manque flagrant de considération pour les organisations représentatives du personnel et pour les agents du service public municipal", la CFDT a décidé de déposer un préavis de grève de 1h à minuit lundi prochain pour Villeurbanne et le 7 juillet pour Lyon. Dates des prochains conseils municipaux.

Ce préavis de grève touche "l’ensemble des agents [des Villes], du CCAS et de l’ENM de Villeurbanne, titulaires, stagiaires ou en CDD", explicite François-Régis Charrié, secrétaire général de la CFDT Interco Rhône.

Les revendications des deux sections sont claires : "l’attribution d’une prime de 300 euros minimum pour tous les agents [des deux villes]" et "l’augmentation d’un euro minimum de la part patronale de la valeur du ticket restaurant" pour les agents de la Ville de Lyon.