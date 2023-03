Banderole contre la réforme des retraites retirée des grilles de la mairie de Lyon : la CFDT demande à Grégory Doucet de soutenir ses agents grévistes

A l'occasion de la manifestation contre la réforme des retraites, on pouvait y lire "Augmentation du temps de travail, remise enn cause de nos retraites : c'est NON !". Mais la CFDT a eu la mauvaise surprise de découvrir que la banderole avait été enlevée le jour-même.

"Pourtant, le maire de Lyon annonce continuer de marcher avec nous dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les élus de la Ville de Lyon s'inscrivent-ils dans la logique du gouvernement, ou entendent-ils vraiment dénoncer cette réforme injuste et brutale ?", s'emporte le syndicat dans un communiqué de presse.

Pour la CFDT, les agents municipaux "attendent de M. le maire qu'il soutienne le droit de grève et même qu'il le facilite". "Nous espérons que M. le maire n'essaiera pas à nouveau de passer en force sur le droit de grève et continuera de marcher avec ses agents vers un réel dialogue social", conclut la CFDT à l'attention de Grégory Doucet, tout en rappelant avoir "dénoncé en justice avec succès la précédente tentative de la Ville de Lyon de limiter le droit de grève des agents des directions Education et Petite enfance".