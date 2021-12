Coupe de France : les supporters de St Etienne interdits de déplacement à Lyon pour le match contre la Duchère

Un arrêté préfectoral a été publié ce vendredi pour "prévenir d'éventuels incidents et troubles à l'ordre public".

Une série de mesures ont été prises "pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'ASSE ou se comportant comme tel", à commencer par le "déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, sera interdit le dimanche 19 décembre entre les communes de la Loire, de l'Isère, de la Drôme, du Rhône, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Saône-et-Loire et Lyon".

Par ailleurs, la circulation et le stationnement sur la voie publique leur seront interdits de 8h à minuit dans le centre-ville de Lyon.

Interdiction également pour les Stéphanois de se rendre à l'intérieur et aux abords du stade de Balmont, de 8h à minuit dimanche.

Enfin, la possession, le transport et l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques et tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que la possession et le transport de boisson alcoolisée seront interdits dans le centre-ville de Lyon, à l’intérieur et aux abords du stade.