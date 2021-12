Près de Lyon : elle lui prépare ses valises pour le mettre dehors, il la passe à tabac

Il venait de sortir de prison où il avait purgé une peine d'un an et demi pour exhibition sexuelle et menaces de mort.

Le 19 novembre dernier, six jours seulement après avoir retrouvé la liberté, il découvrait que sa compagne avait préparé ses valises pour le faire partir de chez elle. Le quadragénaire, alcoolisé et souffrant de troubles bipolaires, a vu rouge. Selon le Progrès ce mardi, il s'est acharné sur sa victime, la passant à tabac, la menaçant avec un couteau placé sous la gorge.

La femme avait finalement réussi à se réfugier chez une voisine, elle obtiendra ensuite près de 30 jours d'ITT.

Jugé vendredi dernier au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, l'individu, en état de récidive, reconnaissait subitement les faits après avoir joué à l'amnésique en garde à vue.

Cinq ans de prison ont été requis à son encontre, mais le tribunal caladois l'a finalement condamné à 4 ans, avec l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il a été écroué à l'issue de l'audience.