Lyon : à cause du Covid-19, le concert des Fatals Picards décalé à avril

Mais le groupe ne verra pas la salle villeurbannaise. Du moins, pas à cette date.

En raison de l'épidémie de Covid-19 qui se fait de plus en plus forte et des mesures restrictives qui touchent les évènements (les salles ont depuis ce lundi des jauges fixées à 2000 spectateurs en intérieur et 5000 en extérieur ndlr), il a été décidé de décaler dans le temps la prestation du groupe qui célèbre ses 20 ans d'existence.

Les Fatals Picards au Transbordeur, ce sera finalement le 23 avril prochain.

Pour les personnes qui avaient acheté leurs places, il y a désormais deux solutions : conserver ses billets toujours valables ou demander un remboursement sur ce site.