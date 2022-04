Villeurbanne : le Transbordeur instaure de nouvelles mesures face au GHB

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la direction de la salle de concert de Villeurbanne annonce que cet "incident inédit entraînera la mise en place de nouvelles mesures : meilleure identification du personnel Transbordeur, signalétique et informations préventives, médiation accrue, palpations renforcées aux entrées, sensibilisation permanente des équipes de la salle, des organisateurs et des artistes".

"Il est important de garantir sécurité et bien être à nos publics, pour défendre nos cultures et les espaces de libertés festives que constituent nos concerts, soirées ou festivals. Enfin, il va sans dire que, plus que jamais, il est capital que tout un chacun soit alerte et vigilant quant aux personnes l'accompagnant : prenons soin les uns des autres", conclut le Transbordeur, qui apporte également son soutien à la victime présumée du GHB, qui avait été immédiatement prise en charge.

Début mars, la préfecture du Rhône et l'UMIH avaient mis au point un "plan de sensibilisation à l’attention des professionnels de la nuit et de leur clientèle pour redoubler de vigilance face aux risques de consommer une boisson qui contiendrait du GHB, aussi appelé "drogue du violeur"".

Des consignes ont été passées aux clients des bars et établissements de nuit : Ne pas consommer de boisson dont vous ignorez la provenance ; Ne pas consommer la boisson d’une autre personne ; Ne laissez pas votre verre sans surveillance ; Mettre un cache de protection sur votre verre ; D’avoir un oeil sur votre ami(e) si vous notez un changement de comportement (ivresse, somnolence).