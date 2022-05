GHB à Lyon : le candidat aux législatives Loic Terrenes réclame des actions coup de poing de la police

Loic Terrenes constate, dans un communiqué, une "augmentation des cas de piqûres au GHB au sein des établissements de nuit du territoire de la Métropole de Lyon". Il réclame donc "une mobilisation urgente des tous les acteurs" et souhaite "initier des actions coup de poing en collaboration avec les forces de l’ordre". Fouilles à l’entrée des établissements et renforcement des contrôles d’identité sont notamment préconisés par Loic Terrenes. "Sortir la nuit ne doit pas être synonyme de mise en danger […] cette situation n’est plus possible. Les conséquences pour la santé des victimes sont graves et parfois même traumatisantes" poursuit celui qui espère obtenir un siège de député en juin.

Par ailleurs, Loic Terrenes réclame également une mise en place "plus rapide" du plan anti-GHB lancé par le gouvernement, en collaboration avec l’Union des métiers et des industries de l’Hôtellerie. Parmi les mesures, on retrouve notamment l’affichage d’un QR code pour prévenir les secours immédiatement en cas de suspicion d’une intoxication, des prélèvements toxicologiques dès l’arrivée à l’hôpital ou encore des formations pour les professionnels de la nuit.

Pour rappel, le week-end dernier a été marqué par l’arrestation d’un homme au Ninkasi de Lyon Gerland. L’individu avait sur lui une seringue, du LSD et un dérivé du GHB. En garde à vue, après avoir été repéré par la sécurité de l’établissement, il avait affirmé que ses produits étaient pour sa consommation personnelle.