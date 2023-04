Villeurbanne : la PJ de Lyon fait tomber un vaste trafic de stupéfiants, des centaines de milliers d’euros saisis 

Preuve encore récemment, avec une importante enquête menée par la police judiciaire de Lyon. Des investigations qui avaient débuté il y a plusieurs mois à l’office antistupéfiants pour faire tomber l’un des caïds de la ville que ses lieutenants appelaient Bernie.

D’après nos confrères du Progrès, la police avait commencé à se pencher sur ce réseau international et structuré depuis le printemps 2022. Les enquêteurs ont rapidement compris que d’importantes quantités de cannabis et de cocaïne étaient importées via l’organisation basée à Villeurbanne, dans le quartier des Buers.

Une première opération coup de poing s’était déroulée en novembre dernier avec à la clé sept interpellations, dont celle du fameux Bernie. L’homme a depuis été écroué, tout comme trois autres complices présumés. Deux personnes avaient aussi été placées sous contrôle judiciaire. Lors des perquisitions, les policiers mobilisés avaient aussi mis la main sur 9000 euros en liquide, 75 000 euros déposés sur un compte, trois véhicules et une maison estimée à 350 000 euros.

En février, alors que les ramifications du réseau étaient étudiées, c’est un conseiller bancaire qui a été arrêté, après la détection d’opérations bancaires frauduleuses. Placé sous contrôle judiciaire lui a aussi, il a également écopé d’une interdiction d’exercer.

Enfin, deux derniers individus ont récemment été pris dans les filets de l’OFAST dans le cadre de ce dossier tentaculaire, l’un résidant en Isère et l’autre dans le Vaucluse. Déjà bien connus de la police, l’un a été placé en détention tandis que le second a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Là-encore, des perquisitions ont été menées ce qui a permis la découverte d’un véritable pactole : 168 000 euros vraisemblablement en liquide.

Reste que, toujours selon Le Progrès, peu de stupéfiants ont été saisis laissant penser que d’autre lieux utilisés par ce réseau doivent encore être trouvés par les forces de l’ordre.