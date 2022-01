Lyon : Gwendal Peizerat relève de nouveau le défi "Ninja Warrior"

"Ninja Warrior" est de retour ce vendredi soir à la télévision. C’est également le cas de Gwendal Peizerat de nouveau candidat après une première participation en janvier dernier où l’ancien sportif de haut niveau avait chuté sur la tour d’acier. "Pour ma première participation, j’ai dit oui pour le défi. Je le fais de nouveau cette année car j’ai vraiment aimé ça", nous confie-t-il.

"Je me suis beaucoup plus entraîné cette année, plus sérieusement et plus professionnellement", ajoute le champion olympique. "Le parcours est tellement difficile", poursuit celui qui s’est aujourd’hui reconverti dans la chanson, et qui voit "Ninja Warrior" comme "un objectif olympique".

Au cours de sa préparation, et à seulement quelques semaines du tournage, Gwendal Peizera a cependant été victime d’une rupture de poulie de l’annulaire gauche, une blessure fréquente chez les grimpeurs en escalade qui n’a cependant pas freiné sa motivation. L’ancien patineur a tenu une nouvelle fois à participer pour l’association "Le Blé de l’Espérance" qui s’occupe des enfants hospitalisés, et dont il est le parrain. "Une façon de faire connaître l’association et de donner aux enfants la force de se battre contre la maladie".

Gwendal Peizerat terminera-t-il cette année le parcours de qualification ? Réponse à 21h05 sur TF1.

A.D.