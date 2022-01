Covid-19 : près de 1000 classes fermées dans l’académie de Lyon, le nombre de cas chez les élèves explose

Cette semaine, ce sont 837 classes qui ont été obligées de fermer à cause du Covid-19. Et ce, alors même qu’une classe du primaire ne ferme plus depuis fin novembre après le signalement d’un cas positif parmi les élèves. Signe que la tension se fait plus forte, il n’y avait "que" 148 fermetures de classe la semaine dernière.

Dans le détail, c’est le Rhône qui en compte le plus avec 483 classes concernées. La Loire suit avec 203 classes et l’Ain avec 151.

Les cas de Covid-19 confirmés chez les élèves explosent également. Ce sont 18 647 cas qui ont été recensés, soit près de 3% du total des élèves de l’académie de Lyon. La semaine dernière, ils n’étaient que 1686.

Le personnel enseignant est également touché avec 2296 cas contre 158 vendredi dernier.

Enfin, une seule école a été obligée de fermer intégralement dans l’académie, public et privé confondus, mais elle se trouve dans l’Ain.

Pour rappel, depuis ce vendredi, le protocole annoncé par le ministère de l'Education nationale est le suivant :

- Les élèves identifiés comme cas contact à la suite de l’apparition d’un cas confirmé dans une classe peuvent poursuivre la journée ou la demi-journée de classe dans l’attente que leurs responsables légaux puissent venir les chercher aux heures habituelles de fin des cours.

- Les élèves cas contact de moins de 12 ans ainsi que les élèves de plus de 12 ans bénéficiant d’un schéma vaccinal complet se verront remettre gratuitement 3 autotests en pharmacie et n’auront plus à réaliser obligatoirement un test antigénique ou un test PCR.

- Les responsables légaux des élèves devront produire lors du retour en classe des enfants cas contact une attestation sur l’honneur unique de réalisation du premier autotest, du résultat négatif de ce dernier ainsi que de leur engagement à réaliser les autotests à J+2 et à J+4 et à ne pas envoyer leur enfant à l’école si le résultat de l’un de ces autotests est positif.