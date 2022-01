Pollution aux particules fines : la circulation différenciée maintenue à Lyon, Villeurbanne et Caluire

En cause, le brouillard mais aussi un épisode de pollution aux particules fines en cours dans le bassin, tout comme celui du Nord-Isère. Depuis vendredi, la circulation différenciée est donc en vigueur à Lyon, Villeurbanne et Caluire. Ce lundi encore, la mesure est maintenue avec seul les véhicules ayant une vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3 qui sont autorisés à circuler dans les centres-villes de ces communes.

Le périmètre d’application de la mesure de restriction de la circulation est constitué par les voiries situées à l’intérieur des communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, hormis le boulevard périphérique Nord, les voies métropolitaines M6 et M7, le tunnel sous Fourvière et les itinéraires d’accès aux parc-relais suivants :

- l’itinéraire permettant l’accès au parc relais IUT Feyssine entre le boulevard Laurent Bonnevay et le boulevard périphérique

- l’itinéraire permettant d’accéder au parc-relais de Vaise par le quai Raoul Carré, le quai Sédaillan, le quai du Commerce, le quai de la gare d’eau, la rue de Saint-Cyr et

la rue du 24 mars 1852

-l’itinéraire entre le boulevard périphérique Nord et le parc-relais de Vaise par la rue de Bourgogne et la rue du 24 mars 1852

-l’itinéraire entre l’A7 et le parking de la gare de Lyon-Perrache empruntant les bretelles de l’échangeur autoroutier de Perrache et le Cours de Verdun Récamier

-l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc-relais Gorge de Loup par la rue du Bourbonnais, l’avenue Sidoine Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue

Sergent Michel Berthet et la rue de la Pépinière Royale

-l’itinéraire entre l’échangeur de l'A43 et le parc-relais Mermoz-Pinel par l'avenue Jean Mermoz

A noter par ailleurs qu'un abaissement de vitesse de 20 km/h reste en place sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont limités à 70 km/h.

Une amélioration de la qualité de l’air est attendue dans les prochains jours.