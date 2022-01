“La Demeure du Chaos” : le bras de fer s’éternise au tribunal de Lyon

Pour rappel, Thierry Ehrmann est le créateur de “la Demeure du Chaos”, un musée d’art contemporain aux 6300 œuvres, et 180000 visiteurs annuels. Depuis 2004, les maires consécutifs de Saint-Romain-au-Mont-d’Or livrent une bataille juridique contre l’artiste, qui n’avait pas déclaré la maison comme une œuvre d’art au préalable, et dont le mur extérieur ne respecte pas les lois de l’urbanisme.

“La Demeure du Chaos” héberge également les sièges sociaux d’entreprises comme le “Groupe Serveur” et “Artprice”, toutes deux capitalisées à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Une audience a eu lieu le 10 janvier dernier, opposant l’artiste entrepreneur au maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Jean-Marie Hombert. Ce dernier est déterminé à faire payer à Thierry Ehrmann les astreintes journalières pour la municipalité, d’un montant supérieur à 1 million d’euros, et à faire respecter les lois de l’urbanisme en empêchant l’exploitation des œuvres présentes sur le mur d’enceinte de la propriété, située en plein centre du village.

Si la partie de la municipalité dénonce l’utilisation de l’image de “La Demeure du Chaos” à des fins commerciales pour les sociétés citées plus haut, les avocats défendant Thierry Ehrmann vont invoquer le droit moral de ne pas faire disparaître d’œuvres d’art. La juridiction réfléchit pour l’heure à sa décision.

Thierry Ehrmann a expliqué plus tard au Progrès son dépôt de plainte pour “harcèlement moral”, “abus de faiblesse” et “escroquerie au jugement”. L’artiste a pris cette décision à l’issue de l’audience du 10 janvier, comme la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or vise à s’approprier ses droits d’auteurs, patrimoniaux, et son droit moral.