Chemin de Charbonnières : un terrain d’entente enfin trouvé entre les communes pour sa réouverture

C’était en novembre 2016 : suite à un éboulement, le chemin de Charbonnières avait été complètement bloqué. Depuis, toute la zone de l’Ouest Lyonnais était paralysée, obligée de se rabattre sur des rocades à la circulation plus importante. Situé à 7 kilomètres de la place Bellecour à vol d’oiseau, ce chemin était emprunté par plus de 5000 voitures quotidiennement, avant l’accident.

Les négociations pour trouver un terrain d’entente entre les communes voisines, la Métropole de Lyon et les contraintes environnementales imposées ont fait tarder l’arrivée d’une solution.

Alors lorsqu’un commun accord a été trouvé, les différents acteurs se sont réjouis de convier les journalistes mardi après-midi sur ce chemin boueux, pour présenter la prouesse de ce cahier des charges serré. Aux côtés des maires de Dardilly, d’Écully, et de Charbonnières-les-Bains, Bruno Bernard se félicite de cette avancée : “La réouverture de cet axe était attendu par les habitants des communes alentours. Je salue le travail partenarial avec les maires Gérald Eymard, Rose-France Fournillon, Sébastien Michel et le Vice-président de la Métropole en charge de la Voirie et des mobilités actives, Fabien Bagnon”.

La relance de cet axe est prévue avant la fin du 1er semestre 2022. Les travaux, financés par la Métropole de Lyon, représentent un budget de 500 000 euros. En plus de la consolidation du talus sur 70 mètres, voici la solution trouvée : le chemin rouvrira en sens unique pour la circulation automobile -sens Charbonnières vers Écully-, avec une limitation de vitesse à 30 km/h.

La zone est classée PENAP (Protection des Espaces Natures et Agricoles Périurbains et EBC (Espace Boisé). “Il s’agit de la même classification que pour les Calanques de Cassis”, insiste à plusieurs reprises Sébastien Michel, Maire d’Écully. Le chemin ne sera donc pas bétonné ; il n’y aura pas de trottoir.

Par ailleurs, le chemin de Charbonnières sera réservé aux piétons et aux cyclistes le dimanche. Une barrière de part et d’autre suffira à cette mise en ordre.

Une inauguration est prévue pour la réouverture du Chemin à l’issue du 1er semestre 2022.

N.S.