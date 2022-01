La Ville de Lyon appelle au bénévolat pour la première édition de la Nuit de la Solidarité

Après Paris et Metz en 2018, c’est à Lyon de suivre le mouvement de solidarité originaire des États-Unis. Le principe, expliqué par la municipalité, est de “parcourir la ville à pied pour aller à la rencontre des personnes sans-abri, l’espace d’une nuit.”

La Ville de Lyon et le Centre Communal Action Sociale de Lyon (CCAS), initiateurs de cette Nuit de la Solidarité, cherchent des bénévoles pour mener à bien l’opération. “Il faut avoir au moins 18 ans, accepter de s’inscrire dans une démarche éthique et respectueuse des personnes, respecter les mesures sanitaires et être disponible le jeudi 20 janvier, de 20h à 00H.”

La Nuit de la Solidarité a deux objectifs : “mieux connaître le nombre, le profil et les besoins des personnes sans-abris” en premier lieu, et “rendre visible les situations rencontrées et encourager l’engagement citoyen” par la suite.

La collecte de ces informations, sous la responsabilité de la Ville de Lyon et du CCAS, serviront à une analyse par “un comité scientifique, et les résultats de l’enquête seront rendus publics.”