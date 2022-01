Lyon : le collectif Jamais Sans Toit dénonce l’opération de la Nuit de la Solidarité

Jamais Sans Toit organise un rassemblement ce jeudi 20 janvier à 19h sur la place de la Comédie à Lyon. L’horaire n’est pas insignifiant, puisque la réunion a lieu une heure en amont de la Nuit de la Solidarité. Elle aura pour but de démontrer les actions de solidarité du collectif qui prennent place chaque jour.

Pour rappel, la première édition de la Nuit de la Solidarité a lieu ce jeudi. Organisée par la Ville de Lyon, elle consiste à recenser les personnes à la rue et à mieux les connaitre, à l’aide de professionnels du secteur social et de Lyonnais bénévoles.

💥 #NUITDELASOLIDARITE, MEPRIS INSTITUTIONNEL LE RESTE DE L'ANNEE ?💥

➡Rassemblement à l’appel de l’inter-orga logement Jeudi 20 janvier à 19h place de la comédie #Lyon pour dénoncer l'absurdité de ce décompte des personnes à la rue ! Boissons chaudes et prises de paroles ! ✊ pic.twitter.com/BNDjINZieb — Jamais Sans Toit (@jamaissanstoit) January 19, 2022

“Je voudrais que les pouvoirs publics et que l’Etat entendent qu’on a besoin d’une vraie solidarité et non pas d’un coup de pub”, confie Camille à LyonMag. Membre du collectif Jamais Sans Toit, elle dénonce également “l’instrumentalisation des bénévoles de la part de la Ville de Lyon”.

L’adhérente précise que cette Nuit de la Solidarité ne va malheureusement mettre personne à l’abri. Elle poursuit : “Les bénévoles vont mener des enquêtes que les services sociaux ont déjà menées, en quadrillant les quartiers. L’initiative va simplement importuner les personnes qui survivent dans la rue.”

Le guide méthodologique de cette Nuit de la Solidarité, disponible en ligne, prouve la simplicité des informations à recueillir : “il s’agit du sexe, de l’âge, de la composition familiale, de la persistance de la situation de sans-abrisme, de la fréquence du recours (ou non) aux services d’aide.”

Le manque de professionnalisme est un autre contre-argument du collectif. “Je ne blâme pas les bénévoles qui pensent faire une bonne action, mais c’est un vrai métier d’aider les personnes en grande difficulté”.

En finalité, “le problème n’est pas de compter les personnes à la rue, mais bien qu’il n’y a pas d’hébergements pour qu’elles puissent dormir en sécurité”, déplore l’adhérente.

N.S.