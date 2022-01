Lyon : le comité de soutien départemental d’Anne Hidalgo est lancé ce jeudi

Le comité de soutien départemental du Rhône à la campagne d’Anne Hidalgo est lancé en ce jeudi 20 janvier. Pour cette inauguration, Christiane Constant, Hélène Geoffroy, Alexia Descours et Fabrice Matteucci étaient présents en conférence de presse dans le 3e arrondissement de Lyon.

Alors qu’une primaire à gauche peine à se tenir, Anne Hidalgo poursuit son dessein de remporter la course à l’Elysée, bien qu’elle soit créditée de moins de 5% des intentions de vote dans les derniers sondages.

C’est dans une salle décorée de multiples portraits de François Mitterrand que la conférence s’est tenue.

L’ancien maire du 3e Thierry Philip et l’eurodéputée Sylvie Guillaume sont les coprésidents du comité de soutien départemental du Rhône. L’objectif de ce groupe est de rassembler les militants et les bénévoles pour organiser divers forums et réunions. “Les campagnes sur les marchés sont déjà lancées. Il faut d’abord sensibiliser l’opinion pour ensuite avoir des discussions avec les citoyens”, a indiqué Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin.



La conférence de presse s’est poursuivie par la description du programme de la socialiste. Budgété par l’ancien ministre de François Hollande, Christian Eckert, c’est “un programme à 50 milliards de dépenses pour 50 milliards de recettes,” précise la coordinatrice de la campagne. Un programme qui se veut “fort, en 70 points”. Si la présentation de la partie économique était plutôt évasive, les soutiens à Anne Hidalgo ont mis leurs objectifs au clair : “il faut sortir des débats sur l’immigration, et se concentrer sur l’éducation, la santé et la fraternité”.

Les diapositives filaient à toute vitesse pour présenter quelques points marquants du programme, comme :

Passer à 100% aux énergies renouvelables

Instaurer droit de vote à 16 ans

Mettre fin aux larges écarts de rémunération au sein d’une entreprise

Offrir 5 000 euros aux jeunes à l’âge de 18 ans “pour faciliter l’entrée dans la vie active”, précise Alexia Descours, référente des jeunes socialistes du Rhône.

Ou encore offrir le choix d’une fin de vie digne, entre autres.

Le programme se veut fort, pour un retour à une gloire passée, comme l’a précisé Hélène Geoffroy : “on va ramener des voies fortes et historiques de la gauche”. Une gauche soudée au gouvernement, tel est l’objectif d’Anne Hidalgo.

Peu après, un militant du parti a contredit la maire de Vaulx-en-Velin : “je ne sais pas si on pourra gagner gentiment.” L’homme âgé dénonçait un programme “pas assez dynamique à présenter”, par sa longueur conséquente de 70 points.

Néanmoins, le doute ne plane pas chez les soutiens de la candidate à la présidentielle, “Les sondages sont difficiles. Mais il n’y a aucune raison de manquer de confiance à Anne Hidalgo”, ont réitéré les représentants rhodaniens du PS en chœur.

N.S.