Lyon : le port du masque reste obligatoire en extérieur mais plus aux mêmes horaires

Comme ces derniers jours, cela concerne toutes les personnes âgées de plus de 11 ans. En revanche, de nouveaux horaires ont été précisés.

La mesure s'applique désormais de 6h à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches, et de 6h à 2h du matin les vendredis et samedis.

Par ailleurs, dans l’ensemble des communes du département, le port du masque reste obligatoire dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles (aux horaires d’arrivée et de

départ des élèves), des gares ferroviaires et routières, des espaces extérieurs des centres commerciaux, des lieux de culte au moment des offices et des cérémonies, dans tout rassemblement, manifestation, et réunion, lors des festivals et des spectacles, dans les marchés, brocantes et ventes au déballage et dans les files d’attente.

"Dans un contexte de très forte circulation épidémique, le préfet appelle à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun. Le respect des gestes barrières demeure essentiel, y compris pour les personnes vaccinées", précisent enfin les services de l'Etat.