Fin du masque en extérieur à Lyon et Villeurbanne le 2 février prochain, les autres annonces de Jean Castex

L’occasion pour le Premier ministre d’évoquer différents calendriers de sortie de la crise provoquée par la cinquième vague du Covid-19.

Il a annoncé qu’au 2 février prochain, l’obligation du port du masque en extérieur serait levée dans les villes concernées. Lyon et Villeurbanne sont, dans le Rhône et la Métropole de Lyon, les seules communes à avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral en ce sens.

A cette même date, le télétravail ne sera plus obligatoire 3 jours par semaine mais simplement recommandé.

Enfin, les ERP et notamment les stades ne seront plus soumis à des jauges. Coup dur pour l’OL qui aura tout tenté pour éviter de passer à côté de ses deux billetteries de l’année, - le PSG et l’ASSE-, malheureusement regroupées en janvier.

La seconde date donnée par Jean Castex promet la réouverture des discothèques le 16 février. Par ailleurs, la consommation debout pourra reprendre dans les bars. Et il sera aussi possible de manger à nouveau dans les transports, les cinémas et les stades.

Concernant les écoles, il faudra attendre au moins les vacances de février avant d’espérer un allégement des contraintes. Le port obligatoire du masque chez les écoliers et le protocole des tests des enfants pourraient changer à cette occasion.

Concernant le pass vaccinal, dont l’entrée en vigueur est toujours programmée ce lundi, le chef du gouvernement a promis qu’il pourrait "tout à fait être suspendu si la pression épidémique mais surtout hospitalière venait à se réduire fortement et durablement".