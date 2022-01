Près de Lyon : l’enquête est bâclée, le cambrioleur présumé est relaxé

Le 23 mai 2021, une habitante de Sainte-Paule dans le Beaujolais tombait nez-à-nez avec un cambrioleur chez elle. L’individu, désemparé, expliquait s’être trompé de porte et prenait la fuite, embarquant avec lui des bières et du liquide.

L’une des bouteilles d’alcool avait ensuite été retrouvée par les gendarmes non loin de là. Et les prélèvements réalisés avaient permis de mettre la main sur un ADN.

Le suspect a donc été jugé à Villefranche-sur-Saône mardi dernier. Selon le Progrès, l’individu a le profil idéal : un casier judiciaire chargé, son père habite à Sainte-Paule et son ADN retrouvé donc sur la bouteille de bière volée.

Sauf que le jeune homme de 28 ans nie catégoriquement les faits. Et même sans trop se fouler sur son alibi puisqu’il a déclaré aux juges qu’il ne savait plus ce qu’il faisait cette nuit-là, son avocate a obtenu sa relaxe. Pourtant, le parquet réclamait 4 mois de prison.

Mais la défense a prouvé que le dossier d’enquête était vide. Visiblement sûrs de leur coup grâce à l’ADN, les gendarmes n’ont pas réalisé de confrontation entre le suspect et la victime. Ils n’ont pas non plus exploité son téléphone afin de savoir où il se trouvait au moment des faits. Et n’ont pas jugé utile d’interroger ses parents.

L’individu, dont on ne saura jamais avec certitude comment l’ADN s’est retrouvé sur cette bouteille de bière abandonnée dans la rue de Sainte-Paule est ressorti libre du tribunal caladois.