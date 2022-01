Près de Lyon : un gendarme en service décède d’un malaise cardiaque

Et ce depuis le décès d’un militaire d’élite le 15 janvier dernier, terrassé par une crise cardiaque alors qu’il était en service. Claude Ruocco, âgé de 53 ans, était Maréchal des Logis Chef au peloton de surveillance et d'intervention de Dardilly, dans l’Ouest lyonnais. Marié et père d’une fille de 12 ans, il travaillait depuis plus de 30 ans au sein de la gendarmerie.

Une cérémonie d'hommage funèbre aura lieu ce mercredi matin à la brigade de Sathonay-Camp. Les honneurs militaires seront rendus à l’homme subitement disparu. Une cagnotte a également été ouverte pour aider les proches endeuillés.