Il avait harcelé et menacé Mila sur Instagram : un homme jugé à Lyon ce jeudi

Une démarche qui lui évite un procès, sauf s'il refuse sa peine. Il lui est reproché d'avoir harcelé en ligne et menacé Mila via son compte Instagram début octobre 2020. Il lui avait notamment promis de "mettre le feu à (son) vagin" et de "violer (sa) mère".

A l'époque, des personnes connaissant Mila avaient divulgué sur les réseaux sociaux des informations sur les endroits qu'elle fréquentait à Lyon. "C'était dans le but de me nuire", nous explique Mila. "Cela a provoqué une nouvelle vague de harcèlement alors que je ne m'exprimais plus sur l'affaire depuis plusieurs mois", conclut celle qui avait été désignée comme étant la Lyonnaise de l'année 2021 par les lecteurs de LyonMag.

La comparution de son harceleur présumé ce jeudi est donc "importante" pour Mila, qui est défendue par le ténor du barreau lyonnais, Me Jean-Félix Luciani.