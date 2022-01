Lyon Politiques : pollution à Lyon, budget participatif, Reconquête et notoriété de Bruno Bernard - 21/01/22

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés du directeur de la publication de LyonMag Alexis André, du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'avocat et ancien élu lyonnais Rémi Hanachowicz et l'universitaire Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Lyon plus polluée que Shanghai cette semaine : faut-il attendre 2026 pour installer une ZFE restrictive ?

- Budget participatif de la Ville de Lyon : un petit os à ronger ou un vrai bouleversement démocratique ?

- Reconquête premier parti du Rhône mais des idées vouées à échouer à Lyon ?

- Bruno Bernard en quête de notoriété : rester l’inconnu le plus puissant de la région est-il vraiment un problème ?