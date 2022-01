Des "bataillons de la prévention" déployés à Vénissieux et Saint-Fons

Un an après l'annonce par le gouvernement de mobiliser 3,3 milliards d'euros pour agir dans les quartiers prioritaires, 300 éducateurs spécialisés et 300 médiateurs sociaux seront déployés dans 45 quartiers prioritaires, dont trois situés dans la métropole. Le quartier Grande Ile à Vaulx-en-Velin, le quartier des Minguettes à Vénissieux et celui des Clochettes à Saint-Fons et le quartier de la Ville Nouvelle à Rillieux-la-Pape sont concernés.

"L’objectif de ces bataillons de la prévention est de prévenir la bascule tout en apaisant les quartiers les plus exposés à la délinquance juvénile dans un contexte marqué par la recrudescence des rixes entre jeunes", expliquent les services de l'Etat.

Les bataillons de la prévention ont ainsi pour mission d’aller vers les jeunes des quartiers les plus en difficulté pour les reconnecter à la société, "notamment sur les champs de la scolarité, la formation et l’emploi afin de prévenir les actes de délinquance et de violence en retissant des liens avec le droit commun".

Pour chacun des quartiers sélectionnés dans le Rhône, le préfet a organisé la concertation avec les collectivités et structures associatives afin de bâtir un projet intégré aux ressources du territoire articulant prévention spécialisée et médiation sociale.

Une première convention a été signée dans le Rhône entre l'Etat, la Métropole et les Villes de Vénissieux et Saint-Fons pour installer les premiers éducateurs spécialisés et médiateurs sociaux. "Ces binômes disposeront d’un local mis à disposition par les villes de Vénissieux et de Saint-Fons au quartier des Minguettes ainsi qu’au quartier des Clochettes", a indiqué la Préfecture.

À terme, au moins six éducateurs et six médiateurs accompagneront les jeunes de 11 à 25 ans issus des quartiers des Minguettes (Vénissieux) et des Clochettes (Saint-Fons), y compris certains soirs et week-ends.

En tout, la préfecture du Rhône va mobiliser, pour les trois quartiers concernés, 1,4 million d'euros afin de financer à 100 % le recrutement des éducateurs spécialisés.