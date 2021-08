Un gros réseau de trafic de drogue démantelé près de Lyon

Le 4 août dernier, un équipage était en planque devant l’immeuble situé boulevard Lénine. Ils avaient pour soupçons qu’un logement, supposé vacant, y était susceptible d’abriter un trafic de drogue. Ce jour-là, ils ont constaté un nombre important d’allées et venues et ont donc procédé à l’interpellation d’un jeune homme qui sortait du bâtiment.

Ce dernier avait sur lui 29 grammes de résine de cannabis et 5 grammes d’herbe. Mais au moment du contrôle, les agents se sont aussi rendu compte qu’un individu jetait des sacs par la fenêtre de l’appartement surveillé. Ils ont donc décidé d’intervenir et des fonctionnaires sont montés dans le logement pour interpeller un homme âgé de 26 ans.

Dans le même temps, un équipage resté en bas de la tour a arrêté une troisième personne. Elle était en train de récupérer les sacs précédemment jetés. Cet individu âgé de 28 ans avait 5000 euros en liquide sur lui.

Il s’est avéré que les sacs contenaient quant à eux près de 3 kg d’herbe, une arme de poing de calibre 6,35 et 291 grammes de résine de cannabis. Dans le "four", les enquêteurs ont retrouvé en plus de ça 29 grammes de "shit", 30 grammes d’herbes ainsi que tout le matériel nécessaire à la préparation de la drogue pour la revente.

En garde à vue, les trois suspects ont reconnu les faits tout en les minimisant. Ils ont ensuite été présentés au parquet le 6 août. Le premier qui n’avait "que" 34 grammes de drogue sur lui a été condamné à six mois de détention à domicile avec un bracelet électronique. Le second, arrêté dans l’appartement, a écopé d’une peine de 12 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, assortis d’une interdiction de port d’armes de 10 ans. Le troisième passera quant à lui 18 mois en détention.