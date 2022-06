Annulation d'un meeting Reconquête! près de Lyon : c'est "un coup politique" pour Bruno Attal

Cette fois-ci, c'est le candidat Reconquête! pour les législatives de la 14e circonscription du Rhône (Vénissieux) qui estime en avoir fait les frais. Bruno Attal devait tenir ce vendredi à 19h30 une ultime réunion publique dans une salle communale du quartier des Minguettes à Vénissieux.

Mais la maire communiste de la ville en a décidé autrement puisqu'elle a annoncé cet après-midi à la presse et au candidat sa décision d'annuler le prêt de la salle. "Une décision motivée par les risques grandissants de troubles à l'ordre public", justifiait Michèle Picard en s'appuyant sur quelques publications sur les réseaux sociaux.

C'est notamment un post Facebook ayant atteint les 1000 "j'aime" qui appelait à l'empêchement du meeting qui aurait été fatal à Bruno Attal. Très remonté, le policier de profession a souhaité donner sa version des faits en donnant rendez-vous à la presse devant la préfecture du Rhône à Lyon.

"Un coup politique"

"Hier à 13h, on me confirme que c'est 'ok' pour la salle. Ce vendredi à midi, on nous annonce qu'en raison de risques de trouble à l'ordre public, on ne nous donnera pas la salle", a-t-il expliqué en montrant le procès-verbal qu'il a signé en mairie de Vénissieux à 14h.

"Ils se sont réveillés ce matin en regardant les réseaux sociaux ?", s'est-il interrogé en suspectant fortement le "coup politique". "Je voulais faire un référé mais comme par hasard, nous ne sommes pas dans les délais puisque le PV a été signé à 14h et que la réunion est prévue pour 19h30", a-t-il poursuivi.

Pourtant, ce n'est pas forcément à Michèle Picard que Bruno Attal semble le plus en vouloir. Le protégé d'Eric Zemmour a préféré charger le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne peut plus assurer la sécurité d'un stade de foot, on ne peut plus assurer la sécurité des candidats Reconquête! et on ne peut plus s'assurer qu'un candidat fasse campagne", a-t-il lancé.

"Si j'estime avoir subi un réel préjudice, je demanderais l'annulation du scrutin"

Pour lui, le ministère de l'Intérieur aurait dû faire fonctionner "ses cellules qui scrutent les réseaux sociaux" pour faire son travail qui est "d'assurer la sécurité des biens et des personnes". "Comme au Stade de France, on a des racailles qui prévenaient sur les réseaux sociaux qu'ils allaient dépouiller des Anglais et des Espagnols. Darmanin a une nouvelle fois failli", a-t-il enfin lâché.

Les militants et sympathisants Reconquête! ne pourront donc pas soutenir une dernière fois avant le premier tour Bruno Attal ce vendredi soir. Il a d'ores et déjà prévenu : "si j'estime avoir subi un réel préjudice, je demanderais l'annulation du scrutin".

L.M.