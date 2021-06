Près de Lyon : il squatte l'appartement d'un homme handicapé pour établir son trafic de drogue

Ce dernier s'est présenté à la police fin mai pour dénoncer un trafic de drogue qui se déroulait dans son propre appartement. Handicapé et sous curatelle, ce quinquagénaire a expliqué aux enquêteurs qu'il était obligé de loger depuis plusieurs mois un homme qui stockait des produits stupéfiants à son domicile. Régulièrement frappée et menacée, la victime a conduit les policiers jusqu'à son logement où se trouvaient deux hommes, dont l'agresseur présumé. Sur place, plus de 26 kg de cannabis, 120 grammes de cocaïne et deux gilets pare-balles ont été saisis. Une marchandise estimée à près de 100 000 euros.

Les deux individus ont été interpellés. Le principal suspect, qui était déjà placé sous contrôle judiciaire, a reconnu être le gardien de la drogue découverte sur place. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à trois ans de prison avec révocation d'un sursis de cinq mois, et a été écroué. Son comparse a, lui, été relaxé alors qu'il a été arrêté avec 2430 euros en liquide et en possession du portable de la victime. Le quinquagénaire handicapé s'est vu accorder 10 jours d'ITT.