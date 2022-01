A Perpignan, le LOU veut rester "sur sa bonne dynamique"

Ces retrouvailles en championnat interviennent quinze jours seulement après une première confrontation en Challenge Cup que le LOU avait survolée (6-37). Il faudra donc se méfier des adversaires du jour, sans doute décidés à prendre leur revanche tout en jouant le maintien. "On a un gros défi à Perpignan. Ce ne sont jamais des matchs faciles. C'est une équipe qui, on le sait, joue à la vie à la mort. On sait que ça va être très compliqué", a confié Clément Laporte.

Privés de Pierre Mignoni sur le banc, le coach étant positif au Covid-19, les Lyonnais comptent "rester sur leur bonne dynamique" : "On a à cœur de progresser et de continuer à élever le niveau. On sait que chaque match compte et c'est très important d'aller faire un résultat là-bas", a affirmé l'arrière du LOU lors de la conférence de presse d'avant-match.

Le groupe est restreint avec les départs des rugbymen convoqués avec le XV de France. Seul Léo Berdeu a été libéré par Fabien Galthié pour jouer avec le LOU.

Une victoire permettrait en tout cas aux Rouges et Noirs de conforter leur place dans le top 6.



Le groupe lyonnais : Devisme, Gomez Kodela, Kaabèche, Lithaud, Taofifenua, Charcosset, Ivaldi, Taufete'e, Guillard, Lambey, Mayanavanua, Vignolles, Fainga'a, Falcoz, Taufua, Sobela, William, Doussain, Pélissié, Berdeu, Sopoaga, Dumortier, Ngatai, Regard, Mignot, Tuisova, Arnold, Laporte, Niniashvili.