Présidentielle 2022 : Yannick Jadot (EELV) à Lyon ce samedi pour présenter son programme

Après Anne Hidalgo et Christiane Taubira, c'est au tour ce samedi de Yannick Jadot de délivrer entre Rhône et Saône un acte important de sa campagne. Et il le fait en plein vote de la Primaire Populaire.

Le candidat d'Europe Ecologie-Les Verts entend dévoiler son programme lors d'un meeting programmé dans l'après-midi à H7, le lieu-totem de la Lyon French Tech dans le quartier de la Confluence. Yannick Jadot détaillera les grandes lignes de "Projet des possibles". Un évènement retransmis en direct dans plusieurs grandes villes de France.

A Lyon, plus grande métropole gérée par les écologistes, une place importante sera évidemment faite aux élus locaux. Et notamment Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui prendra la parole en ouverture de meeting à 15h. Yannick Jadot ne lui tient visiblement pas rigueur de ne pas avoir pris position en sa faveur durant la primaire écologiste.

La maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga doit également animer une table ronde avec le maire de Grenoble Eric Piolle sur le thème "La République des territoires : comment changeons-nous déjà la France ?".

Bruno Bernard, président de la Métropole, sera évidemment présent, tout comme les maires de Strasbourg et Bordeaux.

Compte-tenu de la situation sanitaire, les organisateurs annoncent une jauge "réduite". Des auto-tests et des masques FFP2 seront disponibles sur place.

A noter que les Lyonnais qui n'assisteront pas au meeting du candidat vert seront peut-être quand même touchés par son message car l'évènement sera précédé d'une vélorution dans les rues de la ville.