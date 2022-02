Juninho ne donne plus de nouvelles : Aulas peiné, Ponsot soulagé

Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou ont largement évoqué le mercato hivernal, qui s'est déroulé dans des conditions inédites depuis deux ans. Car Juninho n'était plus dans l'équation.

"On n'a plus de contacts avec Juni, (...) l'expérience m'a fait beaucoup de peine", a reconnu JMA. Le président de l'OL estime que le départ soudain de son ancien directeur sportif "s'est mal passé contre (leur) gré. Ca a créé des turbulences qui sont difficiles à absorber".

A ses côtés, le directeur du football Vincent Ponsot était moins attristé. "On a retrouvé un fonctionnement collégial. Pour le recrutement de Romain Faivre, on a une validation unanime de la cellule de recrutement de Bruno Cheyrou, puis du coach", se félicitait-il. On sait désormais que les relations entre le Brésilien et le bras droit tout-puissant de JMA étaient devenues tendues, voire inexistantes. Un dialogue de sourd qui n'était bon pour personne, à commencer par le club.

Reverra-t-on un directeur sportif à Lyon ? "On se pose des questions sur la meilleure organisation possible", a précisé Jean-Michel Aulas, qui estime que le trio actuel, avec Peter Bosz, fonctionne bien. Mais comme aime à le dire le président de l'OL, c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens.