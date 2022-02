Lyon : Cécile Bourgeon mise en cause pour violences sur la petite sœur de Fiona

Cécile Bourgeon a été placée sous le statut de témoin assisté dans une autre affaire concernant des violences sur la sœur de Fiona, a indiqué son avocat ce jeudi.

Condamnée en 2013 à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir donné la mort à sa fille Fiona, Cécile Bourgeon a cette fois-ci été placée sous le statut de témoin assisté.

La même année, le père de Fiona avait constaté des hématomes sur la petite sœur de celle-ci, alors âgée d’un an et demi. Il avait porté plainte contre Cécile Bourgeon et son compagnon, ouvrant ainsi une information judiciaire pour "violences volontaires par ascendant sur mineur de 15 ans".

D’après nos confères de La Montagne, Cécile Bourgeon a été entendue mardi par une juge d’instruction depuis la prison de Lyon-Corbas, où elle est toujours incarcérée.

"Dans ce huis clos, c’est soit l’un, soit l’autre, soit les deux. Je rappelle que la cour d’assises, dans un contexte de violence plus dramatiques, avait jugé que les deux avaient frappé Fiona", a réagi l’avocat de Nicolas Chafoulais, le père de Fiona.

La sœur de Fiona, âgée d’une dizaine d'années, vit aujourd’hui avec son père.

Pour rappel, en mai 2013, Cécile Bourgeon et son compagnon ont signalé la disparition de Fiona, prétextant un enlèvement dans un parc à Clermont-Ferrand. Après plusieurs mois d’enquête, le couple a avoué que la fillette était décédée et qu’elle avait été enterrée près d’un lac. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Sa mère, Cécile Bourgeon, a été jugée en première instance en 2016 et avait été acquittée des coups mortels puis condamnée à cinq ans de prison. Son conjoint a lui été condamné à 20 ans de réclusion. En appel, les deux ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle en 2018. La Cour de cassation a annulé cet arrêt de la cour d’assises de Haute-Loire en 2019, renvoyant l’affaire devant celle du Rhône fin 2020.

La mère de Fiona ayant formé un pourvoi en cassation, la décision qui doit être connue le 16 février prochain pourrait marquer la fin de cette procédure : "si le pourvoi est non admis, l’affaire est finie et nous nous projetterons vers une demande d’aménagement de peine", a indiqué Me Renaud Portejoie, l’avocat de Cécile Bourgeon.