Lyon : jugés pour avoir prévu de kidnapper un dealer très influent et lui voler son argent

En février 2020, les policiers lyonnais, rencardés par des gendarmes isérois, récupèrent une voiture volée sur le parking d’un hôtel du 7e arrondissement de Lyon. A l’intérieur, ils retrouvent des armes de guerre, des munitions, un gyrophare et des brassards de police. Tout l’attirail nécessaire pour réaliser un braquage spectaculaire.

Pourtant, ce n’était pas tout à fait l’objectif des malfaiteurs. Selon le Progrès, ces derniers comptaient plutôt réaliser une fausse transaction de drogue avec l’un des plus grands trafiquants de l’agglomération. Grâce à leurs armes, ils auraient kidnappé ce dernier et lui aurait volé l’argent amené pour acheter les stupéfiants fictifs.

Une sorte de Robins des Bois avec des fusils d'assaut qui volent l'argent mal acquis des riches pour le redistribuer à eux-mêmes.

Les deux têtes pensantes du projet, des quadragénaires originaires de l’Isère et de Paris, ont écopé des peines les plus lourdes : 7 et 4 ans de prison.

Un cuisinier lyonnais qui avait fourni son garage pour cacher la voiture volée a été condamné à 2 ans de prison dont 1 an avec sursis. Un restaurateur grenoblois a pris 4 ans de prison dont 2 avec sursis pour avoir fourni le nom du futur voleur de la voiture. Ce dernier, également jugé, fera un an sous bracelet électronique.

Enfin, un Lyonnais sexagénaire fera 2 ans de prison pour avoir vendu les munitions nécessaires à la petite équipe.